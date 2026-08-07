L’accusation de transmission du VIH écartée : Ass Dione, Kader Dia, Zale Mbaye, Dabakh, Pape Cheikh Diallo… la liste des célébrités renvoyées devant le tribunal

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Le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a bouclé son information judiciaire dans le dossier impliquant une centaine de personnes arrêtées depuis le mois de février dernier par la brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans une affaire présumée d’actes contre nature.

Selon des informations obtenues par Seneweb, 64 inculpés, parmi lesquels plusieurs célébrités , ont été renvoyés devant la chambre correctionnelle pour y être jugés uniquement des chefs d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature.

Parmi les personnes concernées figurent notamment l’animateur Pape Cheikh Diallo, le chroniqueur de Sen TV Kader Dia, les journalistes Ousmane Kadior Cissé (7TV) et Souleymane Fatou Ndao (Malikia TV), le chanteur religieux Ass Dione, le tiktokeur Zale Mbaye, Abdou Aziz Diop, plus connu sous le nom de Dabakh, Iba Magib Seck, le chanteur Djiby Dramé ainsi que le banquier Doudou Lamine Dieng.

En revanche, le magistrat instructeur n’a pas retenu plusieurs infractions initialement visées par l’enquête. Selon les sources de Seneweb, les accusations de transmission volontaire du VIH et de blanchiment de capitaux ont été écartées. Le juge a également prononcé un non-lieu en faveur de la personne poursuivie sous le nom de X pour des faits d’offre ou de cession de drogue.

Dans son ordonnance de renvoi, le juge d’instruction a décidé de traduire devant la juridiction de jugement les 64 inculpés suivants : Pape Salif Fall Thiam, Adama Diallo, Ibrahima Camara, Mansour Bassirou Baldé, Sana Ba, Bécaye Faye, Bachir Ka, Mamadou Gning, Bécaye Ndiaye, Alioune Badar Dieng, Cheikh Akhmadou Bamba Gueye, Fallou Ngom, Fallou Diop, Saliou Mbaye alias Zale Mbaye, Abdou Aziz Diop dit Dabakh, El Hadji Dioum, Rémond Martial Mendy, Alioune Mbaye, Moussa Mané, Baba Diaby, Mamadou Diba, Nalla Diop, Djibril Mbaye, Saliou Diallo, Joseph Ndiaye, Djiby Camara, Cheikh Sarr, Ousmane Kadior Cissé, Khadim Dieng, Abdourahmane Diarra Ndiaye, Amadou Mbaye, El Hadji Diallo, Samsidine Touré, Souleye Ndao, Birahim Fall, El Hadji Soumaré, El Hadji Malick Diao, Babacar Sow, Ousmane Samb, Mouhamed Al Aminou Diop, Doudou Ndiaye, Mame Amath Mbaye, Assane Niang, Mamadou Lamine Konteye, Cheikh Mbaye, El Hadji Fallou Diagne, Jean Samuel Tanga, Amadou Moustapha Diémé, Aliou Diop, Hady Gueye, Steph NN Njeng, Serigne Mara Niang, Kader Macodou Dia, Mbaye Sall, El Hadji Dione dit Ass Dione, Iba Magib Seck, Birahim Bitar, Mor Mbaye, Cheikh Amadou Tidiane Diallo dit Pape Cheikh, Djibril Dramé, Adama Dieng, Doudou Lamine Dieng, Khalifa Ababacar Traoré et Birane Senghor.

Sauf revirement de dernière minute, ces 64 prévenus comparaîtront devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour répondre exclusivement des infractions d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature.