Touba : il va pleuvoir à la veille du magal

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À l’approche du Grand Magal, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a alerté sur des pluies attenantes aux festivités, prévues sur Touba et les localités avoisinantes à partir de l’après-midi du samedi 1er août jusqu’au lendemain.

À Touba, en cette veille du Grand Magal, samedi 1er août 2026, les prévisions météorologiques font état d’une journée globalement favorable aux préparatifs, mais avec un risque d’averses en fin d’après-midi et durant la nuit.

Le matin, le ciel sera partiellement à très nuageux, sans pluie, avant un après-midi chaude alternant soleil et nuages. Les températures oscilleront entre 25 et 27°C au minimum, et 33 à 34°C au maximum, avec un vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest et une humidité élevée accentuant la sensation de chaleur.

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié un bulletin météo spécial Grand Magal, annonçant qu’à partir de l’après-midi du 1er août et jusqu’au 2 août, des orages et des pluies faibles à modérées sont attendus sur Touba, Mbacké, Diourbel et les localités environnantes.

Les nombreux pèlerins attendus à Touba devraient ainsi bénéficier d’une météo relativement clémente durant une grande partie de la journée. Il leur est toutefois recommandé de prévoir une protection contre la pluie pour leurs déplacements en fin de journée et dans la nuit précédant le Grand Magal.