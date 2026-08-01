Magal de Touba : 563 sapeurs-pompiers déployés pour la couverture sécuritaire et médicale

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La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a déployé 563 hommes et 91 engins et véhicules d’intervention pour assurer la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba, prévu dimanche a appris l’APS de source officielle.

‎‎Ce détachement est chargé d’assurer, du 28 juillet au 4 août, les missions de secours et de prévention contre les incendies, les accidents et tous les périls susceptibles de menacer la sécurité publique dans la ville sainte et sa zone d’intérêt opérationnelle, précise un communiqué transmis à l’APS .

‎L’édition 2026 du Grand Magal coïncidant avec le début de l’hivernage a poussé la BNSP a renforcer son dispositif de lutte contre les inondations, note source, assurant que des moyens de pompage de la caserne de Touba ont été prépositionnés sur les principaux sites inondables, avec des renforts du Groupement d’incendie et de secours n°2.

‎‎Le dispositif comprend notamment 17 véhicules de lutte contre les incendies, 18 ambulances classiques, six ambulances médicalisées, neuf véhicules de secours routier et trois motos d’intervention rapide, rapporte le communiqué, rappelant que cinq médecins vont assurer la médicalisation des secours et des consultations gratuites au poste de commandement installé à la caserne des sapeurs-pompiers de Darou Marnane à partir de ce samedi.

‎Par ailleurs, quatorze camions-citernes d’une capacité de 30 000 litres participeront au ravitaillement en eau des pèlerins et des familles religieuses.

‎‎L’unité de sauvetage-déblaiement est également engagée pour faire face aux risques d’effondrement liés à l’hivernage.