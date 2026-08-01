Le Grand Magal de Touba : 289 personnes ont été interpellées pour diverses infractions selon la police

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Dans le cadre de la célébration du grand magal de touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmad Bamba, fondateur de Mouridism, la police a fait le point ce samedi. « 289 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Au titre des moyens engagés, notez que depuis le 16 juillet, qui correspond au premier safar, un dispositif précurseur de 100 éléments du GIGN a été déployé pour accompagner les unités de police au niveau local, Mbacke et Touba », selon les limiers.

A en croire la police, pour la couverture sécuritaire proprement dite, le déploiement des effectifs a commencé le samedi 18 juillet. Ce dispositif est constitué de 4823 fonctionnaires de police relevant des différents services et directions de la police nationale. Concernant les moyens logistiques, notez 212 véhicules ont été engagés, dont 2 ambulances médicalisées, 3 citernes à eau, 2 citernes à gasoil, 2 command cars, 2 VIV, ce sont des véhicules d’intervention et de dégagement, et des agents blindés, 37 motos, 205 postes radios, 9 drones et un système anti-drones, etc. « Un dispositif de surveillance et d’intervention est aussi mis en oeuvre avec 37 caméras de surveillance, 25 bodycams et des moyens aériens. Au titre de la sectorisation, pour mieux densifier le maillage sécuritaire dans la zone de compétence de la police, 11 postes de police avancés ont été mis en place dans les zones réputées criminogènes. Ces postes permettent de rapprocher les populations des services de police. La police nationale a eu également à mettre en place deux postes médicaux avancés », a-t-il ajouté.