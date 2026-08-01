Veille du Grand Magal – 7 morts recensés dans 68 accidents de la circulation

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a enregistré 85 interventions, dont 68 accidents de la circulation ayant fait 136 victimes, parmi lesquelles sept corps sans vie, selon un communiqué rendu public à la veille du Grand Magal de Touba.

Parmi les personnes décédées figure un conducteur de cyclomoteur qui roulait sans casque de sécurité, précisent le texte.

La même source souligne qu’à quelques heures de l’événement, marqué par une très forte affluence vers la ville sainte, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers appelle les usagers de la route à ”faire preuve de prudence afin de réduire les risques d’accidents”.

Elle invite les conducteurs au respect du code de la route, au port de la ceinture de sécurité ainsi que du casque pour les usagers des deux-roues, tout en les exhortant à éviter les dépassements non réglementaires et les surcharges des véhicules.