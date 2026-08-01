Fonds politique pour le Premier ministre : « C’est illégal »

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Interrogé par Walf Quotidien, Pape Samba Mboup est revenu sur le régime des fonds politiques et leur répartition au sommet de l’État. L’ancien collaborateur d’Abdoulaye Wade affirme qu’« on n’a jamais entendu un Premier ministre disposer de fonds politiques », soulignant que ces crédits relèvent exclusivement de la présidence de la République.

Selon lui, sous le régime du PDS, le président Wade apportait néanmoins un soutien financier au chef du gouvernement. « Le Président Wade, lorsqu’il recevait ses fonds politiques, renflouait le Premier ministre parce qu’il savait que ce dernier avait aussi des préoccupations financières que son salaire ne pouvait résoudre », explique-t-il.

Pape Samba Mboup insiste enfin sur le fait que « le Premier ministre n’a pas droit aux fonds politiques » et précise que « le président peut lui en donner » s’il le juge nécessaire. À ses yeux, cette pratique illustre le rôle central du chef de l’État dans la gestion de ces ressources.