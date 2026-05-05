Asergate : Les avocats de Saidou Kane parlent ce mardi

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Le Collectif des avocats constitué pour la défense des intérêts des sociétés AEE POWER SÉNÉGAL S.A. et INTERMAQ, dirigées par l’homme d’affaires sénégalais Saïdou KANE, porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, ainsi que de l’ensemble des professionnels des médias, le report de la conférence de presse initialement annoncée pour le dimanche 3 mai 2026.

Cette rencontre avec la presse est désormais reprogrammée au mardi 5 mai 2026. Les précisions relatives à l’heure et au lieu exact de la tenue de cette conférence feront l’objet d’une communication ultérieure dans les meilleurs délais.

Ce report, dicté par des impératifs d’ordre strictement organisationnel, vise à permettre au Collectif — qui s’est récemment enrichi de la présence de confrères sénégalais et étrangers de renom — de finaliser la consolidation de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui seront portés à la connaissance du public.

Le Collectif tient à rappeler avec la plus grande fermeté que cette conférence de presse a pour but essentiel le rétablissement de la vérité, afin de permettre à l’opinion publique nationale de se faire une religion sur ce qu’il convient désormais d’appeler le « DOSSIER ASER ».

Face à la prolifération d’informations partielles, parcellaires, voire manifestement orientées, ayant entouré ce dossier au cours des dernières semaines, il appartient à la défense d’apporter, dans le respect rigoureux des règles déontologiques de la profession d’avocat, les éclaircissements techniques, juridiques et factuels que requiert la manifestation de la vérité.

Le Collectif entend ainsi répondre, avec sérénité, méthode et précision, à l’ensemble des interrogations légitimes que se pose l’opinion, notamment :

— sur la nature exacte des relations contractuelles liant les différentes parties prenantes au projet d’électrification rurale ;

— sur la genèse, la chronologie et l’économie générale du contrat conclu avec l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale ;

— sur les circuits financiers évoqués et les véritables bénéficiaires des sommes querellées ;

— sur le volet INTERMAQ, ainsi que sur l’ensemble des aspects techniques injustement passés sous silence.

Le Collectif réaffirme avec force que ses mandants, qui ont toujours agi dans le strict respect de la légalité et des engagements contractuels souscrits, entendent collaborer pleinement à la manifestation de la vérité, dans le respect de la présomption d’innocence garantie par la Constitution et les conventions internationales auxquelles le Sénégal est partie.

Le Collectif remercie d’ores et déjà l’ensemble des professionnels de la presse pour leur compréhension face à ce report de courte durée, et leur donne rendez-vous le mardi 5 mai 2026 pour un exposé exhaustif et documenté.

La vérité, toute la vérité, rien que la vérité : telle est, et demeurera, la seule boussole de la défense.