Bébé égorgé à Vélingara : L’oncle l’a tué pour se venger de la mère…

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Gros rebondissement dans l’enquête sur la mort d’un bébé de 18 mois, égorgé et jeté dans les toilettes d’une maison à Vélingara. L’oncle maternel de la victime a reconnu le crime. Mieux, il a confessé son mobile. Libération, qui donne l’information, rapporte en effet que, face aux gendarmes enquêteurs, il a déclaré «avoir tué l’enfant pour se venger à la suite d’un différend avec sa maman».

Le mis en cause se nomme M. Camara, désormais poursuivi pour assassinat. Libération informe qu’il est «connu pour être un drogué».

Il a été arrêté dès les premières heures de l’enquête, en même temps que quatre autres membres de sa famille. Ces derniers, souffle le journal, étaient jusqu’à ce mardi soir en garde à vue à la gendarmerie de Vélingara.

Le bébé a été retrouvé sans vie dans une maison voisine à la leur dimanche. L’arme du crime a été ramassée dans la cour d’une autre concession, située non loin.

Libération renseigne que malgré les aveux de M. Camara l’enquête se poursuit.