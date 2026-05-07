«Opposition de salon» : Thérèse Faye Diouf secoue le cocotier de l’APR et prône un renouveau

Dans une interview accordée au quotidien L’Observateur, ce jeudi 7 mai 2026, Thérèse Faye Diouf, responsable de l’APR (opposition), livre une analyse sans concession sur l’état actuel de sa formation politique.

La député-maire de Diarrère appelle à une refonte profonde du parti de Macky Sall, affirmant que « ce n’est pas avec le management actuel, cette opposition de salon, que l’Apr va reconquérir le pouvoir».

Regrettant un certain « clair-obscur » dans la stratégie de l’ancien parti au pouvoir, elle plaide pour un rajeunissement des instances dirigeantes afin de donner de réelles perspectives d’évolution aux cadres locaux qui, selon elle, se sentent aujourd’hui délaissés.

Sur le plan institutionnel et diplomatique, la parlementaire réaffirme sa loyauté à Macky Sall tout en marquant son territoire face aux rumeurs de transhumance. Elle dément catégoriquement tout rapprochement avec le pouvoir en place, qualifiant ces allégations de « manigances » internes.

Concernant la candidature de l’ancien président au Secrétariat général de l’ONU, elle souligne le soutien populaire dont il bénéficierait malgré l’absence de parrainage officiel de l’État: « ce qui est constant est qu’aujourd’hui, la majorité de la population sénégalaise, si c’était à voter, elle allait élire Macky Sall ».