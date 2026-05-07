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La SICAP SA franchit un nouveau cap !

Ce mercredi 06 mai 2026 marque le démarrage officiel des activités de l'usine de béton prêt à l’emploi et de fabrication de briques de la SICAP SA.

Une première commande de béton a été produite et livrée avec succès à un client, grâce à nos camions toupies.

Présent sur site, le Directeur général, Mouhamadou Moctar MAGASSOUBA, a salué le travail remarquable des équipes et les a encouragées à poursuivre sur cette dynamique d’excellence.

La SICAP SA confirme ainsi sa volonté d’innover et de bâtir durablement pour le Sénégal.

Suppression de l’entrée en Sixième : le ministère de l’Éducation nationale salue « une avancée majeure » pour l’école sénégalaise

7 mai 2026 Actualité

 

Le Conseil des ministres du 6 mai 2026 a adopté le projet de décret portant suppression de l’entrée en Sixième. Une décision immédiatement saluée par le ministère de l’Éducation nationale, qui y voit « une décision majeure traduisant la volonté de bâtir une école sénégalaise plus équitable, plus performante et davantage centrée sur la réussite de chaque apprenant ».

Selon le communiqué du ministère, cette avancée marque une étape décisive dans la dynamique de « refondation curriculaire engagée par l’État du Sénégal pour garantir à tous les enfants un parcours scolaire plus harmonieux et inclusif »

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