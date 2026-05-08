GO : Citoyen ou électeur ? Lansana G. Sakho pose le problème

Pour le Président du Conseil d’administration de l’APIX, il n’y a plus de doute: On 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬, 𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬, car la c𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐞́, qui devrait être un processus d’élévation et de responsabilité, se voit aujourd’hui remplacée par une mobilisation ponctuelle et émotionnelle.
Ainsi, le citoyen éclairé devient secondaire ; l’électeur disponible un pion central, du moment où l’objectif n’est plus de former des esprits critiques, mais de 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐢𝐱, avec une démocratie qui se rétrécit de jour en jour, une 𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐪𝐮𝐞 affaiblie et un i𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞̂𝐭 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 qui s’efface derrière l’intérêt partisan.
Résultats des courses ? Là où les institutions se fragilisent, la tentation devient grande de privilégier l’électeur, car ce dernier 𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐚𝐢𝐧𝐜.
Sébé