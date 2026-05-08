Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64

La SICAP SA franchit un nouveau cap !

Ce mercredi 06 mai 2026 marque le démarrage officiel des activités de l'usine de béton prêt à l’emploi et de fabrication de briques de la SICAP SA.

Une première commande de béton a été produite et livrée avec succès à un client, grâce à nos camions toupies.

Présent sur site, le Directeur général, Mouhamadou Moctar MAGASSOUBA, a salué le travail remarquable des équipes et les a encouragées à poursuivre sur cette dynamique d’excellence.

La SICAP SA confirme ainsi sa volonté d’innover et de bâtir durablement pour le Sénégal.

Lansana Gagny Sakho
Lansana Gagny Sakho

GO : Citoyen ou électeur ? Lansana G. Sakho pose le problème

8 mai 2026 Décryptage

Pour le Président du Conseil d’administration de l’APIX, il n’y a plus de doute: On 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬, 𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬, car la c𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐞́, qui devrait être un processus d’élévation et de responsabilité, se voit aujourd’hui remplacée par une mobilisation ponctuelle et émotionnelle.
Ainsi, le citoyen éclairé devient secondaire ; l’électeur disponible un pion central, du moment où l’objectif n’est plus de former des esprits critiques, mais de 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐢𝐱, avec une démocratie qui se rétrécit de jour en jour, une 𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐪𝐮𝐞 affaiblie et un i𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐞̂𝐭 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 qui s’efface derrière l’intérêt partisan.

Résultats des courses ? Là où les institutions se fragilisent, la tentation devient grande de privilégier l’électeur, car ce dernier 𝐬𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐚𝐢𝐧𝐜.

Sébé

Tags

Vérifier aussi

75522059 52999455

GO : Après waa Saint-Louis, waa Louga ?

Je le connais pas personnellement, mais le coordonnateur départemental de Pastef à Saint-Louis doit être …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved