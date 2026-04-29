GO : Après waa Saint-Louis, waa Louga ?

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Je le connais pas personnellement, mais le coordonnateur départemental de Pastef à Saint-Louis doit être un vrai guerrier. Sans peur et sans reproche, il s’est livré à une sortie au vitriol contre la gestion municipale de Sôra Faye, le beauf du néo marocain.

S’exprimant en marge d’une manifestation publique, il a dévoilé la première mesure symbolique que prendrait son parti en cas de victoire à la mairie.

Et ce sera quoi cette mesure ? Rien de moins que la débaptisation de l’avenue Macky Sall que les gars de L’APR avaient imposé aux ndar- ndar pour faire plaisir au mari de madame.

Les wolofs aiment bien répéter que » deugue mooy moudieh ». Pas vrai ?

Sébé