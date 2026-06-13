  Parti socialiste : L’assemblée générale tourne court après des affrontements entre militants

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L’assemblée générale du Parti socialiste, prévue ce samedi, ne s’est finalement pas tenue. La rencontre, convoquée par la secrétaire générale du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, dans le but de relancer et de réorganiser la formation politique, s’est soldée par des échauffourées entre militants.

Tout est parti de l’interdiction faite à certains responsables du parti, dont le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, et l’ancien ministre Serigne Mbaye Thiam, d’accéder à la salle où devait se tenir la réunion. Très rapidement, les partisans du maire ont manifesté leur soutien à leur leader. Les portes d’entrée étant restées fermées, deux camps se sont alors retrouvés face à face. Jets de pierres, usage de gaz lacrymogène : la situation a rapidement dégénéré, entraînant l’annulation de la rencontre.

Malgré une forte présence policière resté en dehors de la maison du parti la salle se vide progressivement de ses militants. L’assemblée générale consacrée à la refondation du Parti socialiste tombe finalement à l’eau.

Selon l’ancien ministre Serigne Mbaye Thiam, une telle rencontre aurait dû être précédée d’un consensus entre les différentes sensibilités du parti, ce qui, selon lui, n’a pas été le cas.

Toutefois, l’un des responsables du mouvement DIP Corps nous a confirmé la convocation d’une réunion d’urgence au domicile de la secrétaire générale afin de déterminer la suite à donner à cette affaire.