SENELEC : La torche qui balise l’émergence sénégalaise

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Pilier de l’économie sénégalaise, la Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC), par sa transversalité, est stratégique dans la conduite des politiques de développement du pays. Entre les défis imposés par son fonctionnement, la croissance de la demande énergétique et les exigences en rénovation énergétique, la Senelec trouve son combustible dans la motivation d’assurer un développement impératif.

Moteur de croissance économique

Indispensable dans le fonctionnement des industries, services et autres exploitations agricoles, l’électricité fournie par la Senelec améliore la productivité, réduit les coûts de production et renforce la compétitivité des entreprises sénégalaises.

Mais pas que ! Et pour cause, la disponibilité électrique favorise la venue des investisseurs nationaux comme étrangers, mis en confiance par l’existence d’un réseau énergétique fiable.

Levier d’industrialisation et de transformation économique

Fortement dépendant d’une alimentation électrique de qualité, l’agro-industrie, les mines, les télécommunications et les technologies numériques ne prospèrent que parce que la Senelec leur assure une disponibilité continue de l’électricité.

Opérateur socioculturel

De même, la SENELEC est présente dans le quotidien des populations par une fourniture électrique garante de leur accès à l’éducation, à la santé, à l’information et aux services numériques, mais aussi de leur accompagnement socioculturel. En effet, pays à fort impact religieux, le Sénégal est connu pour vivre de grands rassemblements religieux dont l’organisation est gourmande en énergie. Ainsi, lors des Magal, Gamou, pèlerinages, entre autres, la Senelec demeure l’agence étatique la plus sollicitée pour une réussite optimale.

Niche d’emplois

Chargée de la production, de la fourniture et du transport de l’électricité dans l’étendue du territoire nationale, la SENELEC reste un multi-générateur d’emplois plus que vital dans la résorption du chômage des jeunes, majoritaires dans le marché de l’emploi.

Soutien à la transition énergétique

Société poreuse aux mutations de son époque, face aux enjeux climatiques et à la croissante demande en énergie, la Senelec est très active dans la diversification du mix énergétique, avec l’intégration progressive des énergies renouvelables. Ainsi, avec le solaire et l’éolien, elle réduit la dépendance aux combustibles fossiles, limite les coûts de production et préserve l’environnement.

C’est dire en définitive que la Senelec est un pluriel dans un singulier intervenant dans l’ensemble du tissu socioéconomique du Sénégal. Assurer l’approvisionnement en électricité, soutenir la croissance économique, favoriser l’industrialisation, améliorer les conditions de vie et renforcer l’attractivité du pays pour les investisseurs, elle doit moderniser ses infrastructures, s’ouvrir aux énergies renouvelables et assurer continuellement sa qualité de service. Titanesque défi. Certes, mais tel est le destin transversal des ressources humaines qui ont fait le choix d’être acteurs et non spectateurs de l’émergence économique du Sénégal.

El Souleymane Diop

Expert en communication et

en intelligence territoriale

Email: sjdiop2003@gmail.com

Tel:+221776556624