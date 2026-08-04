Guinée : les Forces Vives rejettent en bloc les résultats des élections et appellent à la mobilisation

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Dans une déclaration publiée le 3 août 2026 à Conakry, la coalition des Forces Vives de Guinée (FVG) — regroupant le FNDC, l’ANAD, le FNDC Politique, le RPG Arc-en-Ciel et le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) — dénonce ce qu’elle qualifie de « mascarades électorales » et rejette catégoriquement les institutions issues du processus électoral récent.

Les Forces Vives de Guinée (FVG) ont procédé à une analyse approfondie de la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays. Dans leur déclaration, elles constatent avec gravité que la Guinée traverse « l’une des crises les plus profondes de son histoire », qu’elles décrivent comme une véritable tragédie nationale menaçant les fondements de la nation et l’unité du pays.

La coalition pointe du doigt le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, accusant son régime de gouverner par la répression, la violence et la corruption. Selon la déclaration, ce régime se serait progressivement transformé en dictature, marquée par des assassinats ciblés, des morts en détention, des disparitions forcées, des enlèvements, des actes de torture visant des leaders d’opinion, le musèlement de la presse, l’interdiction des manifestations et la dissolution de plusieurs partis politiques.

Les FVG contestent également la légitimité du référendum constitutionnel ainsi que des scrutins présidentiels, législatifs et communaux organisés récemment, qu’elles qualifient de « simulacres d’élections » n’ayant pas engagé le peuple guinéen.

Les principales déclarations des FVG :

Le refus de reconnaître les résultats électoraux, jugés contraires au serment du chef de la junte et aux engagements internationaux de la Guinée ;

Le rejet catégorique de toutes les institutions issues de ce processus ;

Un appel à tous les Guinéens à se mobiliser pour mettre fin au régime actuel et restaurer l’ordre constitutionnel, en s’appuyant notamment sur l’article 25, alinéa 4, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui interdit aux auteurs de coups d’État de participer aux élections de transition ou d’occuper des postes de responsabilité.

La coalition affirme sa détermination à poursuivre ce combat « avec toutes les composantes de la nation » jusqu’au rétablissement de la souveraineté populaire, de la démocratie et de l’État de droit.

Conakry, le 3 août 2026 — Les Forces Vives de Guinée (FVG)

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