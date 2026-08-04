CAN féminine 2026 : le Sénégal éliminé, Mame Moussa Cissé annonce sa démission

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L’aventure du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 s’est arrêtée dès la phase de groupes. Les Lionnes ont été tenues en échec par le Maroc (0-0), ce lundi 3 août, lors de la troisième et dernière journée du groupe A.

Ce match nul ne suffit pas aux Sénégalaises pour poursuivre la compétition. Avec 4 points, elles terminent à la troisième place du groupe et quittent le tournoi.

Le Maroc, pays hôte, boucle cette phase de groupes en tête avec 7 points et valide son billet pour les quarts de finale. L’Algérie, victorieuse du Kenya (2-0), termine deuxième avec 6 points et se qualifie également. Le Kenya, dernier du groupe, est lui aussi éliminé.

La rencontre a également marqué la fin d’un cycle pour la sélection sénégalaise. En conférence de presse d’après match, le sélectionneur Mame Moussa Cissé a annoncé sa démission de son poste, quelques instants après l’élimination des Lionnes.