Prison de Rebeuss : le ministre de la Justice effectue une visite inopinée des chambres les plus surpeuplées

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a effectué, dans la soirée de ce lundi 3 août 2026, à 21 heures, une visite inopinée à la Maison d’arrêt de Rebeuss afin de constater de visu les « conditions de détention des prisonniers, notamment la question du paquetage », qui suscite de nombreuses préoccupations.

L’information a été rendue publique par la Plateforme Me Moussa Sarr, page dédiée aux activités du ministre.

Pour cette visite de terrain, le Garde des Sceaux était accompagné de son Directeur de Cabinet, du Directeur des Affaires criminelles et des Grâces, du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, du Doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, du Directeur général de l’Administration pénitentiaire ainsi que de son Conseiller technique, également porte-parole du ministère.

La délégation a visité les chambres 3, 4, 9, 10, 14 et 43 qui sont les plus surpeuplées.

Selon la source, cette visite de terrain s’inscrit dans la volonté du ministre de la Justice de suivre personnellement les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, d’apprécier les réalités auxquelles sont confrontés les personnes détenues ainsi que les personnels pénitentiaires, et de poursuivre les réformes engagées en faveur de l’humanisation des prisons, dans le respect des exigences de sécurité et de la dignité humaine.