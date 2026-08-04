​Polémique sur le septennat : Baye Mayoro Diop assure avoir été «mal compris» et précise sa pensée

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Au cœur d’une vive controverse après ses déclarations sur un éventuel retour au septennat, l’ancien conseiller du président Macky Sall, Baye Mayoro Diop, affirme avoir été « mal compris » et assure qu’il n’a jamais plaidé pour un allongement du mandat du président Bassirou Diomaye Faye, dont il est désormais proche. Selon lui, sa réflexion portait uniquement sur l’avenir des institutions.

Face aux critiques, le directeur du CROUS de Bambey et membre de Kiiraay – Les Patriotes Républicains rappelle que la Constitution est claire sur la durée du mandat du président et ne laisse aucune possibilité de la changer.

« Le mandat du président, dans la Constitution, est arrêté à cinq ans. Il n’y a aucune possibilité d’augmenter ce mandat. C’est déjà verrouillé par le président Macky Sall. Donc, je ne pouvais pas faire allusion au président Diomaye de démarrer son mandat de cinq à sept ans, c’est impossible. Même si le président Diomaye voulait augmenter ce mandat, il ne peut pas parce que c’est déjà verrouillé », a-t-il déclaré ce mardi dans l’émission matinal de la Rfm.

Baye Mayoro Diop explique que ses propos s’appuyaient sur une analyse du fonctionnement des institutions, fondée sur son expérience auprès des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall.

« Ce que j’ai dit, c’est que par rapport à mes analyses, par rapport à mon expérience et à ce que j’ai vécu… J’ai traversé deux régimes, ceux d’Abdoulaye Wade et de Macky Sall. J’ai vu que des réalisations engagées sous Abdoulaye Wade ont été inaugurées par Macky Sall. Les réalisations de Macky Sall, aujourd’hui, ne sont pas toutes achevées : le TER n’est pas terminé, le BRT n’est pas terminé, l’AIBD n’est pas terminée. Je parle aux générations futures, dans le cadre d’un débat intellectuel », a-t-il expliqué.

« Il ne s’agit pas du mandat de Diomaye »

Interrogé sur ce que certains considèrent comme un recul après la vague de critiques provoquée par ses déclarations, Baye Mayoro Diop affirme qu’il ne revient pas sur ses propos. « C’est vous qui parlez de désaveu. La déclaration d’Aminata Touré n’a fait que rappeler les termes et dire que le président Diomaye n’a aucune volonté d’augmenter son mandat. Et même s’il le voulait, il ne pourrait pas », a-t-il indiqué.

Selon lui, le débat a été volontairement déplacé vers l’actuel chef de l’État. « On ne peut pas situer temporellement le débat qui a suscité tout ce tollé sur le mandat du président. Ceux qui veulent le situer sur le mandat du président veulent amener une polémique, un débat stérile. Mais il ne s’agit pas de dire que le Président Diomaye veut augmenter son mandat », a martelé le directeur du CROUS de Bambey.