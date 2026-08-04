ABDOU AHAD NDIAYE, MINISTRE DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS : Deux mois d’action, des résultats concrets et visibles

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Depuis l’avènement du ministre Abdou Ahad Ndiaye à la tête du stratégique département des Transports terrestres et Aériens, ce secteur névralgique connait un regain d‘activités avec des innovations majeures.

En seulement deux mois, les résultats sont concrets et visibles. Sous l’impulsion du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le ministre Abdou Ahad Ndiaye a entamé une véritable révolution dudit secteur.

Il faut d’abord relever la modernisation du Train express régional avec notamment la signature d’un financement de 10 millions d’euros avec l’AFD et l’Union européenne pour lancer les études d’avant-projet de la phase 3 du TER vers Thiès. Ce qui constitue une étape majeure de l’Agenda Sénégal 2050.

Ensuite, il y a la coopération stratégique avec Singapour, où une mission officielle a permis d’ouvrir des perspectives de partenariat entre Air Sénégal, Singapour Airlines, Changi Airport Group et les autorités singapouriennes afin de renforcer la compétitivité du transport aérien sénégalais.

La grande victoire diplomatique à l’ASECNA n’est pas occulter. Le Sénégal obtient l’intégration des aéroports de Ziguinchor et de Saint-Louis dans les activités communautaires de l’ASECNA, ainsi que le renforcement du centre de contrôle aérien de Dakar.

En outre, le Sénégal poursuit la modernisation de son système de transport avec la réception de 200 bus du programme YONU JAM, destinés à renforcer l’offre de transport public interurbain et à améliorer la mobilité des populations.

Des succès qui, selon Badara Pouye, expert en communication et coordonnateur provisoire du pôle communication de Kiiray Les patriotes républicains, en appellent d’autres.

‘’Je ne suis pas surpris par ces réalisations. Je félicite le Président de la République pour ses excellentes décisions et orientations, et le ministre Abdou Ahad Ndiaye, dont la compétence et l’expertise ne font l’ombre d’un doute, au vu des résultats concrets enregistrés en seulement deux mois. La campagne de bashing dont il fait l’objet depuis quelques jours est malhonnête, irresponsable et ridicule. Avec le Président Bassirou Diomaye Faye, les résultats parlent d’eux-mêmes. Pas de temps à la palabrer comme ces intermittents du spectacle qui n’ont que l’insulte à la bouche comme argument’’, indique Badara Pouye.