Déclaration de patrimoine : l’OFNAC menace de publier la liste des « assujettis défaillants » à partir du 10 août

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L’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC) avait fixé au 31 juillet 2026 la date butoir pour la déclaration de patrimoine de tous les assujettis sénégalais. L’Institution dit avoir enregistré un « volume important de dossiers de déclarations de patrimoine » dans les derniers jours précédant l’échéance. Dans un communiqué daté du 03 août 2026 et signé par son Président Moustapha Ka, l’OFNAC se félicite de cette « prise de conscience des assujettis à la déclaration de patrimoine » de s’acquitter de leur obligation légale.

Toutefois, l’Office rappelle que la loi lui impose d’exercer un « contrôle de conformité » sur chaque déclaration reçue avant toute décision. C’est pourquoi « l’ensemble des dossiers déposés est en cours d’enregistrement et/ou de contrôle de conformité ». Par ailleurs, une liste des assujettis ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celle des « assujettis défaillants » seront « provisoirement publiées » dès la fin de cette phase d’enregistrement, à la date prévue du 10 août 2026.

L’OFNAC précise enfin qu’une « liste définitive » sera publiée « ultérieurement », au terme de la phase de « vérification, d’authentification et de contrôle de conformité ». La publication des listes provisoires sera suivie d’un point de presse dans les locaux de l’Office.