Succession de Pape Thiaw : la FSF a sa short-list

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Dans son édition de ce mardi 4 août, L’Observateur révèle que la Fédération sénégalaise de football (FSF), après avoir officialisé la fin de sa collaboration avec Pape Thiaw, s’apprête à soumettre au ministère des Sports une short-list de trois candidats pour le poste de sélectionneur des Lions : Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard. Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) précise que les négociations officielles ne débuteront qu’après cette étape de concertation avec la tutelle.

Concernant Patrick Vieira, L’Observateur tempère les rumeurs en indiquant que, jusqu’au lundi 3 août à minuit, « aucune rencontre officielle n’avait encore été organisée avec la Fédération ». L’ancien international français, actuellement en séjour au Sénégal, reste un profil apprécié, mais sa priorité demeure, à ce stade, de reprendre les rênes d’un club. Cette précision s’inscrit dans le contexte des informations faisant état d’une rencontre annoncée entre Vieira et la FSF, sans contredire la possibilité d’échanges ultérieurs.

Le titre de Gfm présente également Omar Daf comme une option crédible. Ancien international sénégalais, il bénéficie de sa connaissance de la « Tanière » et de son expérience auprès des Lions, même s’il s’est récemment engagé avec la sélection du Congo comme adjoint. Son retour n’est toutefois pas considéré comme juridiquement impossible.

Enfin, la même source estime que la piste Hervé Renard s’est nettement refroidie. Libre de tout contrat, le technicien français est désormais la priorité de la Fédération ivoirienne de football pour succéder à Emerse Faé, une offensive qui réduit considérablement les chances de le voir prendre les commandes de la sélection sénégalaise.