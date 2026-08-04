Malika : le corps en putréfaction d’un enfant de 8 ans rejeté par la mer

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Ce dimanche 2 août, aux environs de 19 heures, le corps sans vie de A. A. Diallo, un garçon de 8 ans, a été découvert sur la plage de Malika, à hauteur du rond-point. Le corps était en état de putréfaction, rapporte Libération.

Le père de l’enfant a indiqué aux enquêteurs que son fils, élève coranique domicilié au quartier « Case-Ba », avait quitté le domicile familial le mercredi 29 juillet vers 15 heures. Il avait ensuite appris que l’enfant se serait noyé à la plage de Cambérène. Malgré les recherches entreprises, celui-ci demeurait introuvable.

Libération précise que le corps du garçon a finalement été rejeté par la mer sur la plage de Malika, où le commissariat local a été immédiatement saisi de l’affaire.