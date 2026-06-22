Le FMI a bouclé sa mission à Dakar

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Le Fonds monétaire international (FMI) a bouclé la mission qu’il a entamé au Sénégal depuis le 15 juin dernier. Au cours de leurs travaux, Mercedes Vera Martin, cheffe de mission du FMI pour le Sénégal et ses collègues ont évalué l’évolution de la situation macroéconomique du Sénégal, ainsi que les perspectives.

«L’équipe a salué l’engagement continu des autorités ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par la communication passée de données erronées, notamment par des réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence», a déclaré la cheffe de mission dans un communiqué parvenu à Seneweb.

Mercedes Vera Martin a également salué les réformes institutionnelles déclenchées par le Gouvernement du Sénégal visant à unifier les fonctions de gestion de la dette. Une mesure corrective qu’elle a jugée «essentielle dans le processus de régularisation de ces erreurs de déclarations». Elle souligne que «la poursuite d’actions décisives sera essentielle pour favoriser les progrès vers la clôture du dossier de misreporting».

Durant les discussions, les autorités sénégalaises ont aussi réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI. Sur la question, la cheffe de mission souligne que son institution continuera de dialoguer avec les autorités du pays sur leurs politiques et priorités de réforme susceptibles d’être appuyées par un accord avec le FMI.

«Celles-ci comprennent des mesures visant à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à renforcer la gestion de la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable», a précisé la cheffe de mission sur la question. Elle a réaffirmé leur engagement à accompagner le Sénégal en ces temps difficiles.