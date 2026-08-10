Titre : Conquête et Conservation du Pouvoir : Quand la Politique atteint ses limites

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En pleine mandature seules les actions et les réalisations restent légitimes. Tout le reste n’est que verbiage et décoration d’une certaine galerie .

Et d’où ils émanent les discours seuls les actes seront jugés à hauteur des attentes et des préoccupations du Peuple Sénégalais.

La Majorité silencieuse loin des rencontres Politiques et du vacarme ambiant observent avec lucidité et discernement les discours et les actes concrets .

La Politique Contemporaine Sénégalaise doit saisir cette maturité du Peuple Sénégalais à faire valoir ses propres intérêts en dissonance avec les intérêts purement partisans et mécaniques.

L’heure du Pragmatisme a sonné sous l’autel des slogans très creux et très aériens.

Alioune Badara Kandji Consultant en Sciences Sociales