Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 08 10 a 09.13.38

Ouverture de la 1iere session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2026-2027 ce lundi

10 août 2026 Actualité

La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale, pour l’exercice 2026-2027, s’ouvre ce lundi à 10 heures. Durant les travaux, onze textes seront au menu : les députés vont examiner deux propositions de loi, trois projets de loi et six demandes de mise en place de commission d’enquête parlementaire. Mais ceux qui s’attendent à des débats houleux dès la journée inaugurale devront repasser. «Ce sera juste une ouverture pour vérifier le quorum et lire les textes inscrits à l’ordre du jour. Après cela, le président de l’Assemblée va convoquer la conférence des présidents pour établir l’ordre du jour», clarifie Les Échos dans son édition de ce lundi.

Tags

Vérifier aussi

000 1ld2ml 0

Macky Sall à l’ONU : la réponse sèche de Wade à un journaliste

Le journaliste François Soudan a rendu visite à Abdoulaye Wade dans sa résidence versaillaise en …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved