Ouverture de la 1iere session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2026-2027 ce lundi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale, pour l’exercice 2026-2027, s’ouvre ce lundi à 10 heures. Durant les travaux, onze textes seront au menu : les députés vont examiner deux propositions de loi, trois projets de loi et six demandes de mise en place de commission d’enquête parlementaire. Mais ceux qui s’attendent à des débats houleux dès la journée inaugurale devront repasser. «Ce sera juste une ouverture pour vérifier le quorum et lire les textes inscrits à l’ordre du jour. Après cela, le président de l’Assemblée va convoquer la conférence des présidents pour établir l’ordre du jour», clarifie Les Échos dans son édition de ce lundi.