Mouvement pour le renouveau de Dahra Djoloff:  Le coordonnateur El Hadji Dème soutien le parti présidentiel

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Le paysage politique s’élargit à Dahra Djoloff .En effet, encore un mouvement politique dénommé MRD( Mouvement pour le renouveau de Dahra) a vu le jour hier vendredi 07 Août 2026. Le coordonnateur dudit mouvement (MRD ) El Hadji Dème avec ses sympathisants officialisent leur soutien au profit du parti KIIRAAY Les Patriotes Républicains pour un Sénégal de développement. Le leader du MRD El Dème << Mes inconditionnels et moi ,sommes au plan local derrière l’Inspecteur Mamadou Ndao pour soutenir le parti présidentiel. >> .Poursuivant, le patron du mouvement pour le renouveau de Dahra de livrer les raisons pour lesquelles lui et ses sympathisants se rangent derrière l’Inspecteur Mamadou Ndao par ailleurs leader du ( Mouvement Je participe )<< L ‘inspecteur Ndao est un homme de paix, social, un véritable agent de de développement. >> renchérit-il (EL. Dème ) avant d’ inviter tous ses concitoyens dahrois à venir travailler avec lui pour le rayonnement de la localité ( Dahra Djoloff).

Au cours de la rencontre qui a donné naissance au MRD, le coordonnateur El Dème , a salué l’excellence du travail du Président de la République Bassirou Diomaye Faye non sans annoncer que le M RD apportera son soutien au Président Diomaye Faye derrière l’.Inspecteur Mamadou Ndao.

Dans son discours face à ses militants et sympathisants El.Dème a lancé un appel fort aux jeunes qui empruntent les pirogues : « Restez dans ce pays et abandonnez l’idée de l’émigration clandestine »

A l’issue de sa rencontre avec ses sympathisants, le coordonnateur du MRD a déclaré officiellement sa candidature à la mairie de Dahra pour les élections territoriales de 2027.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)