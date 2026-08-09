Dakar : vaste opération de la Gendarmerie, 60 abris provisoires démantelés et 27 personnes interpellées

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La Compagnie de Gendarmerie de Dakar a mené, dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août 2026, une opération de sécurisation dans plusieurs secteurs de la capitale. L’intervention, qui s’est déroulée de 19 heures à 1 h 30, visait notamment le démantèlement d’abris provisoires installés dans différentes zones.

Selon la Gendarmerie nationale, 49 personnels ont été mobilisés pour cette opération. Le dispositif comprenait 36 éléments du Groupement mobile de Dakar, neuf de la Compagnie de Dakar ainsi que deux équipes cynophiles.

Les secteurs de BOA, de la zone de recasement et de la plage du Virage ont principalement été ciblés.

Au terme de l’opération, 60 abris provisoires ont été démantelés dans la zone de recasement, tandis que six cantines installées sur la plage du Virage ont également été concernées par l’intervention.

La gendarmerie fait également état de 27 personnes interpellées, dont 18 hommes conduits aux fins d’identification et neuf femmes. Parmi ces dernières figuraient deux ressortissantes nigériennes, interpellées pour des faits présumés de racolage.

Les forces de sécurité ont par ailleurs procédé à la saisie de plusieurs produits, notamment 20 bouteilles de Royal Dutch, des boissons énergétiques 3X, des bouteilles de Cody’s, du vin rouge, des sachets d’eau, des boissons sucrées ainsi que des canettes de Harbo et de Vody et des bouteilles de Palais Royal.

Cette opération s’inscrit, selon la Gendarmerie nationale, dans le cadre de ses missions de sécurisation des personnes et des biens dans la capitale.