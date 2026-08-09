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Gamou de Tivaouane 2026 : Habib Sy Mansour met en garde les influenceurs contre le « folklore »

9 août 2026 Actualité

 

En marge du point de presse tenu ce samedi 8 août pour les préparatifs de l’édition 2026 du Gamou de Tivaouane, Habib Sy Mansour, représentant du Khalife général, a mis en garde les influenceurs.

 

Il a tenu à rappeler que « le Gamou n’est pas du folklore ». Selon lui, cet événement religieux, qui commémore la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), est avant tout un moment de foi, de recueillement, de prière et de dévotion.

« Venir à Tivaouane et passer tout son temps à montrer les célébrités, ce qu’elles portent, ce qu’elles mangent, ce n’est pas cela le Gamou. Cela ne nous intéresse pas », a-t-il regretté.

Le représentant du Khalife a invité les influenceurs à privilégier des contenus plus édifiants, mettant en valeur les enseignements religieux, les initiatives sociales et humanitaires ainsi que l’accueil réservé aux pèlerins.

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