Dahra Djoloff a vibré au rythme réservant un accueil exceptionnel au Président du Pastef Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

On ne le dira jamais assez c’est par un accueil exceptionnel et riche en couleur que les militants et sympathisants du chef de file du parti Pastef Ousmane Sonko a droit ce samedi 08 Août 2026 à Dahra Djoloff. En effet c’est une véritable démonstration de ferveur animée par une foule immense venue manifester son soutien au chef du parti pastef Ousmane Sonko.

Une forte effervescence politique que les responsables locaux de Pastef de taxer comme le reflet de l’enracinement du parti dans le Djoloff terre de la Teranga, du jour et du kersa.

Une occasion d’un grand Sargal dédié à El Hadji Malick Ndiaye qui a volontairement démissionné de son poste de président de l’assemblée nationale au profit de son mentor Ousmane Sonko. Le Président Ousmane Sonko, dans sa communication, va droit au. but<< El Malick Ndiaye mérite ce Sargal, mais son acte n’a pas surpris personne, car le Djoloff terre de ngor, de fit, de foula >> a t-il estimé. Poursuivant, le Président Ousmane entend ainsi rappeler le Djoloff tout son attachement à la dynamique du « Projet » et à la vision portée par les nouvelles autorités.

Au regard de la mobilisation patriotique du Djoloff, très satisfait, le Président Ousmane Sonko prédit une victoire éclatante de son parti même si la date des élections est maintenue demain .A Dahra Djoloff, Ousmane Sonko de déclarer que les 70% des Sénégalais sont avec le parti Pastef.

Toujours dans son discours, le président du Pastef de clamer en substance comme on publie les décrets de Limogeage, on n’à qu’à publier aussi les décrets de la date des élections.

Aller rencontrer les populations pour leur expliquer les tenants.et les aboutissants du<< Projet >>, acheter les cartes de membres du parti Pastef, massifier le parti Pastef font partie des messages d’Ousmane Sonko à l’endroit de ses militants et sympathisants lors du méga meeting tenu ce samedi à Dahra Djoloff en présence des responsables politiques locaux.

La journée du dimanche 09 Août 2026 est réservée à l’înauguration.du siège de Pastef communal à Dahra , au lancement de la vente des cartes de Pastef et des visites de courtoisie auprès des chefs religieux de la ville de Dahra Djoloff et environnants.

Au-delà de l’accueil réservé à Ousmane Sonko et sa délégation, le coordonnateur départemental.du Pastef à Linguère par ailleurs premier vice président de l’.assemblée nationale El.Malick Ndiaye voit déjà dans cette mobilisation un avant-goût des prochaines échéances électorales non sans afficher une ambition de confirmer dans les urnes la place prépondérante de Pastef dans le département de Linguère.

A signaler que des PCA ,des directeurs nationaux, des ministres Limogés ont rehaussé de leur présence au méga meeting qui a vu la participation des 19 coordonnateurs communaux , des responsables politiques de Linguère.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)