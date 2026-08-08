Succession de Pape Thiaw : la bombe à retardement qui menace la FSF

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La succession de Pape Thiaw place la Fédération sénégalaise de football (FSF) face à un dilemme institutionnel à l’approche du verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS), attendu au plus tard le 21 août. Saisi par Mady Touré (président de Génération Foot) pour contester la régularité du dernier scrutin électoral, le TAS doit statuer sur la validité de l’élection du président Abdoulaye Fall, qu’il pourrait soit confirmer, soit annuler. Dans son analyse, L’Observateur estime ainsi que la nomination d’un nouveau sélectionneur pourrait être grandement fragilisée si la gouvernance de la FSF venait à être remise en cause.

Deux options se dégagent : poursuivre immédiatement le processus pour permettre aux Lions de préparer leurs prochaines échéances, ou suspendre la désignation jusqu’au verdict. Le journal souligne qu’une nomination effectuée par une équipe dirigeante finalement désavouée pourrait être contestée par une nouvelle direction et plonger le futur sélectionneur dans un climat d’instabilité.

L’ancien président de la FSF, Me Alioune Abatalib Gueye, interrogé par la même source, plaide pour la prudence. Il estime qu’il faut d’abord « faire une évaluation globale » de la dernière campagne avant de choisir le successeur de Pape Thiaw. Il ajoute : « Par pudeur, lorsque vous avez un contentieux, il faudra attendre avant de prendre certaines décisions. »

Cette prudence est également défendue par l’ancien international Ibrahima Sonko. Dans les colonnes du quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), il avertit qu’« un entraîneur a besoin d’une relation de confiance avec les dirigeants qui l’ont choisi ». Pour l’interlocuteur du titre de Gfm, si le TAS entraîne un changement à la tête de la FSF, la nouvelle équipe devrait pouvoir choisir elle-même le technicien chargé de porter son projet sportif.