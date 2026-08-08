Baisse des réserves de sang : au CNTS de Dakar, des citoyens répondent à l’appel de Pastef

À Dakar, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) fait face à une baisse préoccupante de ses réserves de sang. Dans un contexte marqué notamment par le Magal de Touba 2026 et la recrudescence des accidents de la voie publique, les besoins en produits sanguins restent importants.

Face à cette situation, l’appel lancé par le CNTS a trouvé un écho favorable auprès des citoyens, notamment après la mobilisation du parti Pastef Les Patriotes, qui a invité ses militants, ses sympathisants et l’ensemble des Sénégalais à donner leur sang.