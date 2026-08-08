Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le Parquet fait appel après le non-lieu accordé à 28 inculpés

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Le Parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a décidé d’interjeter appel de l’ordonnance de règlement rendue ce vendredi 7 août 2026 par le juge d’instruction du Premier Cabinet.

Dans un communiqué, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, indique que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance prononçant un non-lieu partiel et le renvoi devant le Tribunal correctionnel.

Au total, 28 inculpés ont bénéficié d’un non-lieu total, tandis que 71 autres ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour les infractions d’association de malfaiteurs et d’actes contre nature.

Le juge d’instruction a, en revanche, prononcé un non-lieu concernant les chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de transmission volontaire du VIH/Sida.

Le Ministère public, qui avait requis le renvoi de l’ensemble des inculpés pour les différentes infractions visées dans la procédure, a donc décidé de faire appel de cette ordonnance, précise le procureur Saliou Dicko.