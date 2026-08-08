Scandale de pédophilie, acte contre nature : Un coach de football démasqué pour viols répétés sur de jeunes élèves

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C’est une affaire particulièrement sombre qui secoue le milieu du football de base à Dakar. Selon des informations révélées par le journal Libération, le gestionnaire et entraîneur de l’école de football du Stade municipal des Maristes, Abdoul Aziz Babou, âgé de 45 ans, a été démasqué et arrêté à la suite de graves accusations de viols répétés, d’actes contre nature et de détournement de mineurs.

L’enquête, menée par la brigade de gendarmerie des Maristes, a été déclenchée après les confidences poignantes d’un jeune pensionnaire à son père. Ce dernier a immédiatement saisi les forces de l’ordre. Un certificat médical versé au dossier est venu confirmer l’existence de « lésions anales récentes » sur la victime, A.T, âgée de seulement 11 ans.

Les dépositions recueillies par les enquêteurs décrivent un engrenage d’abus et d’intimidations au sein du club. Dans des propos rapportés par Libération, le jeune A.T (11 ans) raconte : « Coach Babou a abusé de moi à trois reprises jusqu’à pisser un liquide blanc. Lors de la dernière fois, ce 4 août, après la séance d’entraînement, il a enlevé mon caleçon. Il a ensuite sorti son sexe avant de me dire : « Boy ding ma rayy rekk » ». Le jeune garçon ajoute qu’une autre fois, le mis en cause l’avait forcé à se déshabiller avant de se coucher sur lui tout en commettant des attouchements sur un autre camarade, S.M.

Âgé de 12 ans, S.M a également livré un témoignage accablant à la gendarmerie : « Le coach a eu des rapports sexuels par derrière avec mon ami en filtrant avec moi. Il disait que si on parlait, il allait nous chasser de l’école

Cette situation était visiblement un secret de polichinelle dans l’entourage du milieu sportif local. A.D (16 ans), un autre pensionnaire de la structure, a confirmé les rumeurs qui circulaient : « Un jour, après une rencontre entre écoles de foot, des membres de l’équipe adverse nous ont fait savoir que l’entraîneur faisait des choses bizarres à nos jeunes frères… ».

La défense bancale du mis en cause

Face aux enquêteurs, l’entraîneur de 45 ans a tenté de se justifier par des explications jugées particulièrement confuses et peu crédibles. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Abdoul Aziz Babou a déclaré : « J’ai enlevé le caleçon de A.T pour voir s’il était circoncis ou pas… ».

L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire et déterminer si d’autres jeunes footballeurs ont été victimes de ces agissements au sein du Stade municipal des Maristes.

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