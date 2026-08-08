Banditisme : Fily Sané, ancien Lieutenant du célèbre Ino, de nouveau Interpellé

Figure tristement célèbre du grand banditisme des années 1990 au Sénégal, Fily Sané fait une nouvelle fois parler de lui. L’ancien acolyte et lieutenant du réputé braqueur Alassane Sy alias « Ino » a été de nouveau arrêté par les éléments des forces de défense et de sécurité.

Le retour d’une figure du grand banditisme

Après avoir purgé de longues peines de prison pour sa participation aux braquages en série et aux évasions spectaculaires qui avaient défrayé la chronique aux côtés d’Ino et d’Alex, Fily Sané retombe entre les mailles du filet de la justice.

Un passé judiciaire lourd : Membre clé du gang qui avait semé la terreur dans la région de Dakar et l’intérieur du pays durant la fin des années 90, il avait été condamné à de lourdes peines après une traque mémorable.

Récurrence des faits : Malgré plusieurs retours à la liberté après l’imposition de ses peines, l’homme semble peiner à se réinsérer et reste sous la surveillance constante des services de renseignements et des unités de recherche.

Une enquête en cours

Selon les premières informations relatives à cette nouvelle arrestation, Fily Sané aurait été appréhendé dans le cadre d’une opération de sécurisation ou d’une enquête ciblant des activités criminelles récurrentes (vol à main armée, association de malfaiteurs ou recel).

Placé en garde à vue, il devrait être déféré devant le procureur de la République à l’issue de son audition par les enquêteurs.