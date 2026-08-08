Un déficit de 128,9 milliards de francs CFA de la balance commerciale en juin

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Les exportations et les importations sénégalaises ont respectivement augmenté de 4,4 % et 26,7 % en juin dernier, le solde de la balance commerciale s’établissant à –128,9 milliards de francs CFA au même moment, contre -13,3 milliards au mois précédent, à cause d’une aggravation du déficit commercial vis-à-vis de plusieurs pays, dont la France, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

En juin, les exportations du Sénégal s’élevaient à 524,7 milliards, contre 502,8 milliards au mois précédent, soit une hausse de 4,4 %, selon l’ANSD.

‘’Cette progression s’explique par le relèvement des expéditions d’or non monétaire (126,4 milliards au mois de juin 2026, contre 59,6 milliards au mois précédent), de gaz naturel liquéfié (45,0 milliards, contre 15,1 milliards) et de produits pétroliers raffinés (57,2 milliards, contre 50,9 milliards)’’, explique le dernier bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur, une publication de l’ANSD.

Il signale que la baisse des exportations de pétrole brut (87,7 milliards, contre 208,8 milliards au mois de mai), d’acide phosphorique (7,3 milliards, contre 28,6 milliards) et de conserves de poisson (3,0 milliards, contre 4,4 milliards) a limité cette hausse’’.

Comparées à celles mois de juin 2025, les exportations ont augmenté de 2,0 %.

Leur cumul au cours du premier semestre de 2026 s’élève à 3 154,3 milliards, contre 2 840,3 milliards pour la même période de 2025, soit une hausse de 11,1 %.

Les importations de biens au mois de juin dernier se chiffrent à 653,6 milliards, contre 516,1 milliards au mois précédent, soit une augmentation de 26,7 %.

Ce résultat s’explique par la hausse des achats à l’extérieur de produits pétroliers raffinés (248,5 milliards au mois de juin 2026, contre 116,1 milliards au mois précédent), d’autres matériels de transport (16,4 milliards, contre 5,4 milliards) et d’engrais (7,0 milliards, contre 1,7 milliards).

Toutefois, la baisse des achats à l’extérieur d’huile brute de pétrole (4,0 milliards, contre 62,8 milliards au mois précédent) et de riz (12,5 milliards, contre 24,7 milliards) a atténué cette hausse.

Comparées à celles de juin 2025, les importations ont bondi de 20,0 %.

Leur cumul à la fin du premier semestre de 2026 s’élève à 3 283,5 milliards, contre 3 568,8 milliards pour la même période de 2025, soit une régression de 8,0 %.

Le solde de la balance commerciale est de -128,9 milliards au mois de juin 2026, contre -13,3 milliards au mois précédent.

Cette évolution résulte surtout de l’aggravation du déficit commercial vis-à-vis de la France (-78,9 millions, contre -36,0 milliards au mois précédent), des États-Unis d’Amérique (-70,3 millions, contre -29,6 milliards), de la Turquie (-24,4 millions, contre -13,5 milliards) et des Pays-Bas (-22,9 milliards, contre +125,6 milliards).

Cependant, l’amélioration du solde envers la Suisse (+116,1 milliards, contre +50,9 milliards au mois de mai 2026), du Mali (+70,5 milliards, contre +40,2 milliards) et de l’Espagne (+65,8 milliards, contre -2,3 milliards) a limité cette baisse de la balance commerciale.

Le cumul du solde à la fin du premier semestre de 2026 est de -129,2 milliards, contre -728,5 milliards à la même période de 2025.