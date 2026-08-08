Affaire Farba Ngom : La balle, dans le camp du procureur financier

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Selon Les Échos, le dossier concernant Farba Ngom, Tahirou Sarr et leurs co-inculpés a été transmis au Parquet financier afin que celui-ci formule ses réquisitions. L’affaire des 125 milliards de francs CFA entre ainsi dans une phase décisive, après le dépôt des observations des avocats sur la table du juge d’instruction Idrissa Diarra, souligne le journal.

Il appartient désormais au procureur financier de se prononcer sur la suite de la procédure. Il peut soit prendre un réquisitoire définitif, soit solliciter des actes complémentaires. Si l’instruction arrive à son terme, le magistrat instructeur pourra alors rendre une ordonnance définitive, qui pourra déboucher sur un renvoi devant une juridiction de jugement, un non-lieu partiel ou un non-lieu total, précise la même source.

Toutefois, Les Échos relève que Farba Ngom, député-maire des Agnam, et ses co-inculpés peuvent nourrir un certain espoir quant à l’issue de la procédure, au regard de l’arrêt rendu par la chambre d’accusation financière, qui leur avait été largement favorable.