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Inondations à Linguère, le ministre Idrissa Samb apporte son soutien aux sinistrés.

Conscient des difficultés causées par les fortes pluies qui s’étaient abattues dans le Djoloff plus précisément dans la ville de Linguère, le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et technique le natif de Dahra s’est rendu visite ce samedi les sinistrés. Accompagné d’une très forte délégation le ministre Idrissa Samb en allant à Linguère s’est arrêté à Thila Warkhokh où le pont qui permettait les populations d’une trentaine de villages d’accéder à la Route Nationale était complètement affaissé dû aux fortes précipitations. Pour rappel, le ministre Idrissa Samb a été contacté par les populations de Thila Warkhokh pour la réhabilitation du pont en question. Ainsi ce dernier ( le ministre Idrissa Samb) , a réagi favorablement à la demande des usagers au grand bonheur des populations de Thila Warkhokh et environnants. En clair, dans sa communication , le ministre Idrissa Samb de remercier toute la population de Thila Warkhokh non sans oublier le maire de Warkhokh Yoro Sow qui a mobilisé, lui réservant un accueil exceptionnel au niveau du pont malgré la canicule et les travaux champêtres .Poursuivant le ministre Idrissa Samb de souligner que << la joie des populations me rassure , me satisfait, me réconforte car je suis entrain d’honorer le maître mot de Son Excellence le Président Diomaye Faye qui nous exhorte d’être très proche des populations. >> a t- il estimé.

S’adressant aux populations de la commune de Warkhokh, le ministre Idrissa Samb << Avec le Président Diomaye Faye, l’espoir est là et le Djoloff est sur les rampes du développement. >> renchérit-il. Aprés le point de Thila Warkhokh, la délégation ministérielle a fait escale à Nguith pour rendre visite à un guide religieux à qui le ministre Idrissa Samb a sollicité des prières pour un Sénégal afin que le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye gouverne dans un climat apaisé.

A Linguère , le ministre Idrissa Samb a rencontré une quarantaine de familles impactées par les récentes inondations.Ainsi des contributions financières et en nature ont été mises à la disposition des sinistrés. Face à la situation, le patron de l’emploi au rang national de soutenir que, << c’est juste un acte symbolique au profit de mes concitoyens qui sont en difficulté pour montrer que nous sommes bien à leurs côtés .>> a t-il précisé.

Très satisfaits du geste du ministre Idrissa Samb, les sinistrés de déclarer que ce dernier ( Idrissa Samb) n’est pas venu mains vides car selon eux( les sinistrés),le ministre Idrissa Samb a apporté son soutien financier et vivres afin de soulager les impactés. A en croire des populations rencontrées sur place,à l’image des sinistrés, des soutiens issus du mînistre de l’emploi à l’endroit des guides religieux dans un élan de reconnaissance, ont salué ce geste et exprimé leur gratitude en marquant une forte considération.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)