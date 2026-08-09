 Élections municipales : le calendrier fait débat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le débat sur la date des prochaines élections municipales s’intensifie. Alors que les décrets fixant la date du scrutin et convoquant le collège électoral sont toujours attendus, l’inquiétude gagne du terrain au sein de l’opposition. Celle-ci estime que la date des élections doit être arrêtée dans les meilleurs délais afin de permettre le respect de toutes les étapes du processus avant le renouvellement des conseils municipaux, qui doit intervenir, selon elle, avant le 23 janvier 2027.

Dans les rangs de la majorité parlementaire, Amadou Ba, membre de Pastef, défend pour sa part une lecture fondée sur les dispositions du Code électoral.

Dans une publication sur sa page Facebook, le député rappelle que le 26 août constitue avant tout une échéance importante dans le processus préparatoire du scrutin. Il s’appuie notamment sur les articles L.247 et L.282 du Code électoral, qui prévoient que le ministre chargé des élections, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, fixe par arrêté le montant de la caution au plus tard 150 jours avant la date du scrutin.

Pour Amadou Ba, le respect de cette échéance constitue ainsi un préalable légal, indépendamment des débats actuels sur la date exacte du scrutin.

De son côté, Modou Diagne Fada, membre du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), se montre particulièrement pessimiste quant à la tenue des élections territoriales en janvier 2027.

L’ancien ministre estime que le gouvernement « ne laisse entrevoir aucune volonté d’organiser ce scrutin dans les délais ». Il rappelle que « le respect du calendrier électoral est un impératif démocratique » et estime qu’une organisation tardive des élections ne devrait pas devenir une pratique habituelle.

Mais du côté du pouvoir, le discours se veut rassurant. Les collaborateurs du chef de l’État estiment que le processus se déroule toujours dans les délais prévus et qu’il n’y a, à ce stade, aucune raison de remettre en cause le calendrier.

Entre les échéances fixées par le Code électoral, les impératifs liés à la préparation du scrutin et les inquiétudes exprimées par l’opposition, la date des prochaines élections municipales continue donc de susciter le débat.