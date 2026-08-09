Ousmane Sonko crache ses vérités à Diomaye: « Des vies ne sont pas tombées pour ça…»

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Ousmane Sonko a tenu un grand meeting, ce samedi, à Linguère. Devant ses militants venus nombreux, le leader de Pastef n’a pas été avare en critiques à l’encontre de l’actuel président de la République, qui l’avait démis de ses fonctions de Premier ministre en mai dernier.

Pour Ousmane Sonko, les actes posés par l’actuel chef de l’exécutif ne correspondent pas aux raisons pour lesquelles ils s’étaient battus dans l’opposition.

« Les Sénégalais n’avaient pas voté pour ça. Les Sénégalais ne s’étaient pas battus pour ça. Des vies ne sont pas tombées pour ça. Des personnes ne sont pas allées en prison pour ça. Les Sénégalais s’étaient battus pour changer le système. Aujourd’hui, c’est ce même système qui est au palais et qui s’organise encore », a asséné le leader de Pastef devant une forte assistance.

Ousmane Sonko, qui semble déterminé à en découdre avec le Président de Kiiraay – Les Patriotes républicains lors des prochaines échéances électorales, s’est dit confiant quant à une prochaine victoire.

« C’est pourquoi j’estime qu’il peut aller prendre tous les maires ou faire des alliances avec tous les partis qu’il veut. Moi, je ne m’adresse qu’au peuple. Parce qu’en démocratie, il n’y a qu’une vérité, et c’est le peuple », a-t-il déclaré