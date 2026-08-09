Le restaurant Aby’s Garden d’Aby Ndour ravagé par un incendie

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Le restaurant Aby’s Garden, propriété de la chanteuse Aby Ndour et situé sur la Corniche Ouest de Dakar, a été ravagé par un violent incendie.

Les flammes ont rapidement embrasé les installations, dégageant une épaisse fumée visible à plusieurs mètres. Impuissante face à l’ampleur du sinistre, la chanteuse, arrivée sur les lieux, n’a pu que constater les dégâts, avant de s’effondrer en larmes. Les flammes ont occasionné d’importants dégâts matériels, plongeant les lieux dans la désolation. Ce sinistre intervient dans un contexte particulièrement délicat pour la propriétaire d’Aby’s Garden. Le restaurant est en effet au cœur d’un contentieux judiciaire opposant Aby Ndour à son associé Babacar Athie. Le dossier a connu un nouveau rebondissement ces derniers jours avec l’inculpation d’Aby Ndour par le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de Dakar pour des faits présumés d’abus de biens sociaux et d’entrave à la liberté du commerce. Les accusations portent notamment sur des soupçons relatifs à 420 millions de francs CFA.