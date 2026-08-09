Linguere:  le ministre Idrissa Samb réunit des maires et prédit la victoire du parti présidentiel

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Après 72h d’activités sociales dans le département de Linguère, le ministre de l’emploi et la formation professionnelle et technique Idrissa Samb , a tenu ce dimanche à Dahra Djoloff une rencontre politique qui a réuni la quasi-totalité des maires er responsables politiques du département de Linguère. Au menu, à l’en croire ,travailler dans l’union et l’unité pour le compte du parti Kiiray Les Patriotes Républicains. Revenant sur l’objectif de la rencontre, le ministre Idrissa Samb << Nous avons discuté et parlé des acquis que nous avons depuis la coalition Diomaye Président. De plus échanger sur comment faire pour consolider ces acquis, dresser une feuille de route afin qu’on travaille ensemble la main dans la main pour donner la majorité indiscutable au Chef de file de la formation politique Kiiraay.>> Poursuivant, le ministre Idrissa Samb de rappeler que lui et ses camarades de parti ont une seule constante ( Le Président Bassirou Diomaye Faye)..Toutefois , le ministre Idrissa Samb et des maires entre autres Gory Ba de Mboula, Yoro Sow ( Warkhokh), Idrissa Diop( Labgar) en parfaite entente avec certains responsables politiques du Kiiray (.Aly Ka de Thiel) se sont échangés sur les problématiques communales et nationales en vue de faciliter à l’horizon la structuration du parti présidentiel. Très satisfait de l’engagement et de la détermination des participants, le ministre Idrissa Samb alors optimiste , prédit une victoire éclatante du parti présidentiel s’agissant des prochaines joutes électorales. Parlant de la problématique nationale, le ministre Idrissa Samb d’affirmer que tout est urgent en ce moment au Sénégal, suffisant que les tenants du pouvoir doivent accélérer la cadence pour apporter solutions face aux préoccupations des populations.

<<Le régime du Président Bassirou Diomaye Faye ne connaît pas de querelles de leadership, ni de partage de cadeaux .>> a laissé entendre le ministre Idrissa Samb.

Concernant la session extraordinaire de l’Assemblée Nationale sur les fonds spéciaux ou politiques prévue demain lundi , Idrissa Samb de souligner que <<c’est la séparation des pouvoirs car le législatif a le droit de contrôler l’exécutif seulement que ça soit élargi.>> a t-il conclu.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)