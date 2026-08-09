Contrôle des fonds spéciaux : la majorité parlementaire accusée d’ »opportunisme

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El Hadj Momar Samb qualifie d’opportuniste la démarche de l’Assemblée nationale sur les fonds spéciaux. Invité de la RSI, le secrétaire général de la RTA-S (FDR) y voit un simple bras de fer politique entre le Parlement et l’exécutif.

Pour le responsable politique qui s’exprimé sur RSI, cette initiative arrive trop tard. Il rappelle que les tenants actuels de la majorité parlementaire occupaient déjà les hautes fonctions de l’État ces deux dernières années sans jamais aborder le sujet. « Ceux-là qui étaient aux affaires en termes de Premier ministre n’ont pas ouvert cette fenêtre pour regarder un peu ces fonds spéciaux », a-t-il déploré.

S’il soutient le principe de la transparence financière, le leader de la RTA-S réclame des enquêtes plus globales. Selon lui, le contrôle parlementaire doit aussi éclaircir la gestion de l’ONAS, la traçabilité des revenus pétroliers, l’utilisation des fonds de la région de Matam et les indemnités destinées aux victimes des crises politiques