Électrification rurale : Thierno Alia MBENGUE plaide pour une énergie au service de la transformation économique et sociale du Sénégal

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Originaire du quartier populaire de Cité Lamy à Thiès, Thierno Alia MBENGUE incarne le parcours d’un enfant issu d’un milieu modeste devenu un expert reconnu du secteur de l’énergie. Aujourd’hui, il porte une vision ambitieuse de l’électrification rurale : faire de l’électricité non plus un simple service public, mais un véritable levier de transformation économique, de justice sociale et de développement territorial, en cohérence avec les orientations du Plan Sénégal 2050 et la vision du Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE.

Ingénieur en génie électrique, diplômé de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar et de l’École Polytechnique de l’Université de Nantes, il est également titulaire d’un Master en Économie et Ingénierie financière, spécialité Énergie, Finance et Carbone, de l’Université Paris Dauphine.

Fort de plus de quinze années d’expérience dans le secteur de l’énergie, il a exercé au sein d’Énergie Rurale Africaine (ERA Sénégal), du ministère de l’Énergie, de l’Unité de Formulation et de Coordination du Millennium Challenge Account (MCA Sénégal II), du secteur privé ainsi qu’à la Senelec, où il coordonne aujourd’hui des programmes stratégiques d’accès à l’électricité, d’électrification rurale et de densification des réseaux électriques.

À la tête de la Cellule PAMACEL & Efficacité énergétique, il supervise la mise en œuvre de programmes représentant un portefeuille de plus de 100 milliards de francs CFA, financé notamment par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque allemande de développement (KfW). Ces investissements contribuent à améliorer durablement l’accès à l’électricité dans plusieurs centaines de villages ainsi que dans plusieurs villes du Sénégal.

Pour Thierno Alia MBENGUE, le défi ne consiste plus uniquement à raccorder les localités au réseau électrique.

« Il ne suffit plus d’amener l’électricité dans les villages ; il faut permettre aux populations de transformer cette énergie en opportunités économiques, en emplois et en amélioration durable de leurs conditions de vie. »

Selon lui, l’électricité est un puissant facteur de réduction des inégalités territoriales. Elle permet aux enfants d’étudier dans de meilleures conditions, aux écoles et aux structures sanitaires d’améliorer la qualité de leurs services, aux femmes de développer des activités génératrices de revenus et d’alléger certaines tâches quotidiennes particulièrement pénibles, aux jeunes d’entreprendre et d’accéder au numérique, ainsi qu’aux agriculteurs et aux artisans d’accroître leur productivité.

Cette approche s’inscrit dans une vision plus globale du développement, où l’accès à une énergie fiable, accessible et abordable constitue un catalyseur de croissance économique, de création d’emplois et d’amélioration durable des conditions de vie des populations.

Au-delà de ses responsabilités professionnelles, Thierno Alia MBENGUE est également engagé dans la vie citoyenne. Issu d’un milieu modeste et élevé par une mère courageuse après le décès de son père alors qu’il n’avait que onze ans, il œuvre depuis plusieurs années en faveur de l’accompagnement de jeunes brillants issus de familles défavorisées et du soutien à l’autonomisation économique de nombreuses femmes à travers des activités génératrices de revenus. Son parcours nourrit sa conviction que l’éducation, le travail, le mérite et la solidarité demeurent les principaux moteurs de l’ascension sociale.

Sur le plan politique, il est membre de KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, formation qui soutient l’action du Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE. Il affirme partager une vision du développement fondée sur la souveraineté, la justice sociale, la valorisation des compétences nationales et la réduction des inégalités territoriales.

À travers son engagement professionnel, citoyen et politique, Thierno Alia MBENGUE défend une conviction forte : l’enjeu des prochaines années n’est plus seulement d’éclairer les villages, mais de faire de l’électricité un accélérateur du développement humain, économique et industriel du Sénégal.