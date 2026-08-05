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Affaire F. B. G. : le point de presse Jamra reporté à la demande de ses avocats

5 août 2026 Actualité

 

La conférence de presse de Jamra initialement programmée pour ce jeudi 6 août dans le cadre de l’affaire impliquant la fille de Mame Matar Guèye est officiellement reportée à une date ultérieure. L’annonce a été faite par le président de l’organisation Jamra, Mame Matar Guèye. Ce changement de calendrier fait suite aux recommandations formulées par les conseils juridiques de la prévenue F. B. G., Maîtres Seyba Danfakha et Alpha Oumar Diallo.

 

Dans une brève note transmise aux médias, la direction de Jamra précise que la décision de surseoir à cette rencontre avec la presse vise à respecter les consignes de la défense. Aucune nouvelle date pour la tenue de ce point de presse n’a été communiquée pour le moment

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