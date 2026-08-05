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incendie los angeles

Diamniadio : l’entreprise Sen Oscar perd un hangar de deux hectares dans un violent incendie

5 août 2026 Actualité

 

Les installations de l’entreprise Sen Oscar, spécialisée dans la transformation du plastique, sur le domaine industriel de Diamniadio, ont été ravagées par un violent incendie. Les flammes ont entièrement détruit un hangar de deux hectares, réduisant en cendres les équipements et les stocks de la société. Les pertes matérielles sont considérables, même si leur ampleur reste à déterminer.

 

Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour tenter de maîtriser le sinistre. Malgré leur intervention, l’intégralité du hangar a été consumée, emportant avec elle les équipements et les stocks de l’entreprise.

D’après L’Observateur, les circonstances de cet incendie restent, pour l’heure, inconnues. Une enquête devrait permettre de déterminer l’origine du sinistre et d’évaluer précisément le montant des pertes subies.

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