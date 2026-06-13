ACBEP et Azkhar International réceptionnent de nouvelles infrastructures sportives dans le sud du Sénégal

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L’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), sous la conduite de son Directeur général, Baye Niass, a effectué une tournée de réception provisoire de plusieurs infrastructures sportives réalisées dans les localités de Vélingara, Bounkiling, Pata, Médina Yoro Foula et Djibidione. Exécuté par Azkhar International, ce projet vise à renforcer l’accès des jeunes à des équipements sportifs modernes et de qualité.

La tournée de réception provisoire a permis de constater l’achèvement des travaux de construction de plateaux sportifs multifonctionnels destinés à promouvoir la pratique du sport et le développement communautaire dans plusieurs collectivités du sud du Sénégal.

Réalisé sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), le projet comprend des plateaux sportifs multifonctionnels de 1 725 mètres carrés permettant la pratique du basketball, du handball, du volleyball, du badminton et du Baseball Five.

Les infrastructures réalisées intègrent également des terrains de basketball 3×3 de 255 mètres carrés ainsi que plusieurs équipements complémentaires, notamment des gradins pour les spectateurs, des bureaux administratifs, des dépôts de stockage, des blocs sanitaires, des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, des systèmes d’éclairage et des aménagements extérieurs destinés à améliorer le confort et la sécurité des usagers.

Réalisés dans un délai de quatre mois, les ouvrages ont été exécutés par Azkhar International. L’entreprise a mobilisé son expertise technique afin de garantir des infrastructures conformes aux normes de qualité, de sécurité et de durabilité.

Au cours de la tournée, le Directeur général de l’ACBEP, Baye Niass, a salué la qualité des réalisations et l’engagement des différents acteurs ayant contribué à la réussite du projet. Il a rappelé l’importance de ces équipements dans la politique de développement des infrastructures publiques au service des populations. Selon ce dernier il faut insister sur la bonne gestion de ces infrastructures modernes. Il s’agira d’ailleurs de détecter de nouveaux talents dans tous les domaines du sport.

Pour sa part, la Directrice technique d’Azkhar International, Fatoumata Diallo, a souligné que ces réalisations traduisent l’engagement de l’entreprise à accompagner les politiques publiques à travers la construction d’ouvrages utiles et durables.

Au-delà de leur dimension sportive, ces infrastructures constituent un investissement en faveur de la jeunesse, du développement local et de la cohésion sociale. Elles offriront aux populations de Vélingara, Bounkiling, Pata, Médina Yoro Foula et Djibidione des espaces modernes dédiés à la pratique sportive, à l’épanouissement des talents et à la promotion du vivre-ensemble.

À travers cette tournée de réception provisoire, l’ACBEP et Azkhar International réaffirment leur engagement commun à contribuer au développement des territoires à travers des infrastructures modernes répondant aux besoins des communautés