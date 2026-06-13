Nouvelle démission d’un Directeur de Pastef

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Dr Mohamed Lat Sack Diop n’est plus le Directeur des Archives du Sénégal. Il a annoncé, ce samedi, sur facebook, avoir déposé sa lettre de démission hier vendredi, au Secrétariat général du Gouvernement.

« Je démissionne de ce poste car je pense que deux camps ou équipes qui n’ont plus les mêmes principes, les mêmes convictions politiques ou la même vision doivent tout simplement se séparer, pour que chacun puisse poursuivre son chemin », explique cet universitaire nommé le 26 mars dernier. Dans son texte, il a exprimé sa reconnaissance à Ousmane Sonko pour lui avoir donné l’opportunité de servir son pays à travers cette fonction, sans dire un mot sur le président Diomaye Faye.

En fait, Lat Sack Diop a choisi son camp tout en étant claire sur ses objectifs. « Je voudrais également lui réaffirmer ici toute ma fidélité et ma loyauté depuis août 2016, ainsi que mon engagement à ses côtés pour faire de lui le 6e Président de la République du Sénégal en 2029, qui mettra enfin en œuvre le Projet de transformation systémique qu’il porte et incarne de la plus belle des manières », ajoute-t-il.