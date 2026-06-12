Affaire du danseur Ndiap Zo : Le lutteur Liss Ndiago arrêté par la BR de Keur Massar

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du nouveau dans l’affaire du coup de filet réalisé dans le milieu interlope par la brigade de Recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar à Ouest-Foire !

En effet, le célèbre danseur de Wally Seck, Ndiap Zo, n’est pas tombé seul. Selon des sources de Seneweb, le lutteur Liss Ndiago a également été arrêté lors de cette opération menée par la BR.

Au total, quatre ou cinq suspects, dont deux célébrités (le lutteur Liss Ndiago et le danseur de Wally Seck), ont été placés en garde à vue dans les locaux de la compagnie de Keur Massar. Ils pourraient être poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et usage de drogue. Les mis en cause ont été surpris en pleine consommation d’ecstasy (suss) et de cocaïne, dans un appartement situé à Ouest-Foire. Ce coup de filet est le fruit de l’exploitation d’un renseignement par la BR de KeurMassar.