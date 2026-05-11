Oumar Blondin Diop : Quand l’intemporalité défie la temporalité

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Ce 11 Mai 2026 nous nous souvenons d’une grande sommité intellectuelle Oumar Blondin Diop .

Arraché à notre affection le 11 Mai 1973 dans des conditions non élucidées et les plus inhumaines .

Brillant normalien et pur produit de Saint Cloud .

Oumar Blondin Diop s’est distingué par son Excellence et est devenu un chantre du Panafricanisme.

A l’époque où les grandes Écoles Françaises à fortiori l’École Normale Française n’était pas très ouvert aux minorités Blondin Diop s’est illustré par son parcours académique rayonnant .

Comme le disait Frantz Fanon dans les Damnés de la Terre : » Chaque Génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission soit de la remplir ou de la trahir « .

Blondin Diop a fait sien de faire partie de cette génération qui remplissent leur mission avec Patriotisme.

A une époque où la pensée unique était de rigueur il a fait prospérer ses idées avec courage et abnégation.

C’est un exemple de dévotion et de trajectoire pour les jeunes générations Africaines contemporaines.

On tue les révolutionnaires mais leurs idées sont intemporelles et universelles .

Blondin Diop est une figure de proue de l’intemporalité, de l’universalité et d’un Panafricanisme décomplexé.