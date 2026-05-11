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Abass Fall, le ministre de l’Emploi
Abass Fall, le ministre de l’Emploi²

Mairie de Dakar : «Ils veulent installer une délégation spéciale…», révèle Abass Fall

11 mai 2026 Actualité

L’actuel maire de Dakar, Abass Fall, qui se considère comme «un gardien du gardien de la Révolution» Ousmane Sonko, a fait d’énormes révélations sur la crise qui secoue l’exécutif  sénégalais, au cours d’un meeting politique à la Medina. Dans des propos rapportés par Les Echos, il a révélé que les  proches du Président Diomaye Faye, sans les citer nommément,  «veulent installer une délégation spéciale à la ville de Dakar».

«La mairie est là, venez la récupérer. Je n’ai jamais sollicité quoi que ce soit et je n’ai jamais cru à un décret, car j’ai la légitimité politique grâce à Ousmane Sonko», a dit Abass Fall. En poursuivant, il a prédit aussi des lendemains difficiles pour le parti. «Ce que nous avait fait vivre le Président Macky Sall en matière de blocage et d’écartement des responsables de Pastef, on risque de vivre pire que ça dans les semaines à venir. Soyez prêts politiquement», a-t-il prévenu ses militants.

L’édile de la ville de Dakar est aussi revenu sur le limogeage récent de Ousseynou Ly, ministre et porte-parole de la Présidence. «Il a été limogé parce qu’il n’a pas fait ce qu’on lui avait demandé de faire», a-t-il dit, sans aucune autre précision.

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